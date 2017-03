Fallece ex técnico de Liverpool, Ronnie Moran

LONDRES (AP )

Ronnie Moran, un ex capitán de Liverpool y luego técnico del club que dominó el futbol inglés y europeo en las décadas de los 70 y 80, falleció a los 83 años.



La muerte de Moran, quien estuvo vinculado con Liverpool durante casi 50 años como jugador y entrenador, fue anunciada por Twitter por su familia, y confirmada por el club el miércoles. El exfutbolista sufría de demencia vascular.



"Estoy destrozado por tener que informar a todos a nombre de la familia que mi padre falleció esta mañana después de una corta enfermedad", escribió su hijo Paul en Twitter.



Como jugador y técnico, Moran ganó 13 títulos de liga, cuatro de Copa de Europa, dos de Copa UEFA, cinco de Copa de la FA y cinco de Copa de Liga.



"El éxito que disfrutamos durante ese período es algo que siempre podemos recordar con gran cariño y orgullo, pero no debemos olvidar que no hubiese sido posible conseguir todo eso sin gente como Ronnie", dijo el exjugador de Liverpool, Kenny Dalglish.



Moran jugó 379 partidos con Liverpool entre 1952-68, antes de sumarse al cuerpo técnico del club.



Nacido cerca de Liverpool en 1935, Moran intercaló su trabajo de aprendiz de electricista con el fútbol. El lateral izquierdo debutó con el club en 1952, y era tan apasionado de los Reds que hasta jugó la tarde de su día de bodas en 1957.