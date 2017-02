Budapest: Pocas probabilidades de conseguir JJOO 2024

BUDAPEST, Hungría(AP )

Los funcionarios encargados de la candidatura de Budapest para los Juegos Olímpicos de 2024 dijeron que prácticamente no tienen probabilidades de conseguir la sede debido a la falta de consenso político para respaldar la campaña.



La candidatura podría ser puesta a votación en un referéndum impulsado por un nuevo partido político, que consiguió más de 266 mil firmas a favor de la votación, muchas más de las que se necesitaban.



El director de la candidatura de Budapest dijo que no tiene sentido continuar con la campaña a menos que recuperen el respaldo político. Balazs Furjes indicó que la candidatura de Budapest, que compite con Los Angeles y París, estaría condenada a perder si impera el ambiente político actual.



Furjes dijo que Budapest "nunca había estado tan cerca como ahora de conseguir los Juegos Olímpicos... pero ahora parece que no habrá un buen resultado".