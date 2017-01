Costa regresa y anota gol en victoria de Chelsea

LONDRES, Inglaterra(AP )

Diego Costa se reconcilió con Chelsea tras su ambigua ausencia del club al marcar este domingo uno de los goles con los que los líderes de la Liga Premier inglesa vencieron este domingo 2-0 a Hull.En su partido número 100 con Chelsea , el delantero hispano-brasileño adelantó a Chelsea poco antes del descanso frente al penúltimo de la tabla de la máxima categoría del futbol inglés. En el séptimo minuto de prolongación, a causa de un choque de cabezas entre el capitán de Chelsea Gary Cahill y Ryan Mason. El volante de Hull se llevó la peor parte, teniendo que salir en camilla para luego ser trasladado a un hospital.Costa se perdió el partido del pasado fin de semana contra Leicester. El parte oficial señaló que la ausencia por culpa de una lesión en la espalda, pero el técnico Antonio Conte no desmintió las versiones sobre un conflicto con el máximo anotador del equipo y que un club de China tenía interés en ficharle.De vuelta al once titular, Costa no tardó en hacer mostrarse. Dispuso de una primera ocasión cuando ni siquiera habían transcurridos 10 segundos y convirtió su gol número 15 de la temporada justo antes del descanso al definir en el corazón del área."Es importante que Diego pudo cumplir un excelente partido", dijo Conte. "Confío que con este partido se acabarán las conjeturas sobre él, sobre Chelsea y sobre yo y él. Demostramos que somos un equipo muy unido".