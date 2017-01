El Pantera, más que un luchador

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Pantera es uno de esos luchadores que no se ha conformado con tener una trayectoria de poco más de 31 años encima del enlonado.



El gladiador técnico confesó que afuera del cuadrilátero diseña trajes y máscaras para sus compañeros de profesión y además se dedica a dar consultas de fisioterapia

En estas más de tres décadas arriba del entarimado, el oriundo de Querétaro les ha dado vida a personajes como América, Tritón, Tanaka, Mayana y Pantera Segundo.



Al mencionarle las distintas capuchas que ha usado en su carrera, provoca que revele una faceta que es poco conocida por los fanáticos del arte de los costalazos.



“Quiero que la gente conozca que me dedico a hacer ropa para luchador, esta actividad hace que me sienta más completo porque hago máscaras, mallas, equipos, botas y varios artículos de nuestro deporte”, explica.



El sentirse satisfecho de la actividad alterna provocó que en su rostro se dibuje una sonrisa y con orgullo enumeró algunos de sus compañeros y rivales que han sido sus clientes.



“Le he cocido máscaras y trajes a luchadores como Súper Muñeco, El Villano III, Súper Ratón, Rayo de Jalisco y Mano Negra, entre otros, y hasta ahora todos han quedado satisfechos”.



Pero aclaró que a pesar de tener tanta clientela en el mercado nacional son luchadores extranjeros los que más piden que les diseñen sus equipos de lujo para las batallas.



“Debo destacar que hay varios gladiadores japoneses que son los que trabajo me dan. No tengo necesidad de otros compañeros y eso me deja muy satisfecho”, precisó.



Manos que curan. El luchador técnico realizó una segunda revelación, ya que mostró una faceta que casi nadie de sus compañeros conoce. “Para complementar más mi carrera es que soy terapeuta físico rehabilitador en magnetismo. Ese trabajo lo llevó a cabo porque tome un curso en la Conade, así que tengo cédula, título y certificado profesional”.



Este felino tiene su consultorio en Querétaro y contó una situación muy curiosa que ocurre con sus pacientes: “Como vivo en Querétaro atiendo a varios luchadores locales. También van aficionados y gente que no sabe que soy luchador. A ellos los atiendo sin máscara y ni se dan cuenta de nada”, destacó.



Y como si tuviera puesta su bata y tuviera sus accesorios al lado explicó algunas técnicas que tiene para rehabilitar las lesiones de sus clientes. “Tengo algunas técnicas como la quimio tape, las ventosas, auriculoterapia, flexología, hidroterapia, biomagnetismo y en ellas me apoyo para aliviar a las personas que tienen dolores musculares”.



Herencia maldita. El luchador afirmó que se siente orgulloso que sus hijos ya estén en el mundo del arte del Pancracio, pero no dudo en señalar que pese a ello, no le hubiera gustado que se dedicaran a su misma profesión. “Tengo a mi hijo que está en Chicago y que lucha como el Hijo de Pantera. También el menor ya batalla como Kamikaze. Para mí es un orgullo dejar una herencia en el deporte que más quiero, pero si se hubieran dedicado a otra cosa estuviera más tranquilo porque esta carrera es muy difícil y sacrificada y hay que tener un lugar para vivir de ella”.



De manera tajante explicó por qué es una carrera muy sufrida: “Como yo no soy segunda generación de luchadores; es decir, ni mi papá ni mis tíos se dedicaron a esto, fue más complicado sobrevivir en esto”.



Y añade: “Dejé a mi familia, llegaba lesionado, faltaba a los cumple de mis chavos, pero, aun así, tuve un destellito de luz a nivel nacional y sobre todo un sitio a nivel internacional”.