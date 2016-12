"Churritos" buscará el cinturón mosca

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El boxeador mexicano Juan “Churritos” Hernández ya tiene fecha para ir en busca del campeonato mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que actualmente está vacante y que disputará contra el tailandés Nawaphon Sor Rungvisai el próximo 4 de marzo en Tailandia, informó su promotora Promociones del Pueblo.



“Estoy súper contento con esta noticia, me siento de maravilla. Hemos estudiado bien al tailandés gracias a las redes sociales y al YouTube. Pienso ganarle con mucho movimiento y fuerte pegada, para eso me estoy entrenando en el gimnasio del ‘Tortas’ [Isaac Bustos]. Sé que no será nada fácil, ya que mi rival estará en su casa y con el apoyo de su gente, pero voy con todo”, comentó el “Churritos” Hernández.



El peleador originario de Cuahitlan, Veracruz, enfrentará al tailandés, quien no conoce la derrota, pues marcha invicto en 36 combates como profesional y ha noqueado a 27 de sus rivales. Es el actual poseedor del cinturón de la Asian Boxing Council (ABCO) y está rankeado número uno por el CMB.



Juan Hernández, quien actualmente radica en la Ciudad de México y es el rankeado número dos en la división de peso mosca, se siente con posibilidades de regresar con el campeonato que dejó vacante el nicaragüense Román “Chocolatito” González tras derrotar al mexicano Carlos “Príncipe” Cuadras en la división supermosca, en septiembre pasado, en pelea sostenida en Inglewood, California.



Esta corona del Consejo Mundial no llega a manos de algún peleador mexicano desde hace 10 años. El último en ostentarlo fue el mochitense Jorge “Travieso” Arce, en 2006, bajo la etiqueta de cetro interino.