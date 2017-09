Carlos Salom se arrepiente de haber llegado a México tras sismo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Sin duda, el sismo del pasado martes 19 de septiembre que sacudió a la zona centro de México asustó al futbolista argentino del Puebla Carlos Salom, a tal grado de arrepentirse de haber llegado a suelo mexicano.



Asimismo, el jugador sudamericano puso en duda su continuidad en el fútbol mexicano una vez que finalice su contrato con el equipo de la Franja luego de la mala experiencia vivida no sólo por él sino por su familia.



"Yo siempre quise venir a jugar México y no se me daba. Después ella (su esposa) me dijo que no se daba por algo. Y esta vez que vine forcé todo para venir. Vine obligadamente. Ahora pasó esto y me arrepiento. Ahora, como te dije, a cumplir el contrato y después veremos. No sé si voy a seguir otro año acá", declaró el futbolista de los Camoteros en una entrevista telefónica con el Canal de Futbol Chile.







Salom narró cómo se vivió el terremoto dentro del plantel poblano.



"Estábamos terminando de entrenar. Ya estábamos saliendo cuando empezó el terremoto y tuvimos que evacuar el estadio y quedarnos en el estacionamiento hasta que pasara, pero la verdad es que fueron minutos intensos que no terminaban".



Carlos Salom llegó como refuerzo para el conjunto camotero para el Apertura 2017 y registra 196 minutos disputados en el presente torneo; sin embargo, aún no se estrena como goleador en el futbol mexicano y solo ha sido titular en dos ocasiones en lo que va del certamen.