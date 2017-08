Necaxa cumple 94 años de historia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Club Necaxa fue fundado el 21 de agosto de 1923 cuando el gerente general de Luz y Fuerza, William H. Fraser, decidió unir a los equipos "Luz y Fuerza" y "Tranvías" para formar al Necaxa, nombre que se le otorgó al equipo al no poder darle un nombre de alguna empresa.



Eligió 'Necaxa' por ser el nombre de la presa ubicada en Puebla que generaba la energía por parte de la empresa.



En su historia el club ha conquistado 12 títulos para su palmarés:



3 Ligas (1994-95/1995-96/ Invierno 98)

3 Copas (1959-60/ 1965-66/ 1994-95)

2 Campeón de Campeones (1965-66 / 1994-95)

1 Recopa de la Concacaf (1994)

1 Campeones de la Concacaf (1999)

2 Campeonatos de Ascenso (2009-10/2015-16)



Además, consiguió un Tercer lugar en el Mundial de Clubes 2000.



Durante sus 94 años de historia los 'rojiblancos' han jugado en cinco inmuebles diferentes. Comenzaron con el Parque Necaxa, que tenía capacidad para aproximadamente 15 mil aficionados y se ubicaba a un costado de lo que hoy es Parque Delta, en la delegación Benito Juárez, en el centro Ciudad de México.



Después llegó a la Ciudad de los Deportes, de igual forma en la capital del país; Necaxa no consiguió ningún título en este estadio.



Fue momento de jugar en el Estadio Olímpico Universitario, antes de hacer del 'Coloso de Santa Úrsula' su hogar, en el que conquistó dos títulos de Liga y vivió su mejor época.



Llegó el 2003 y el equipo se mudó a Aguascalientes, al Estadio Victoria, inmueble donde bajó de categoría en dos ocasiones (2009 y 2011).



Otros momentos complicados para los "Rayos" fueron las dos desapariciones que sufrió: primero en 1943; después de la formación del futbol profesional en México el conjunto necaxista decidió no unirse al crecimiento porque no estaba de acuerdo en la comercialización del deporte, siendo hasta 1950 cuando llegó al balompié profesional.



En 1971 se vivió otro momento triste en el seno del Necaxa, el dueño Julio Orvañanos decide vender el club y este pasa a ser el Toros del Atlético Español, equipo que duró once años hasta el regreso del Necaxa.



Su máximo goleador es Ricardo Peláez, quien marcó 158 goles vistiendo la camiseta del Necaxa, mientras el jugador que más partidos ha disputado defendiendo sus colores, es el guardameta Nicolás Navarro, con 489 enfrentamientos registrados.



En este día recordamos a un histórico del futbol mexicano, como lo son los 'Hidrorayos' del Necaxa.