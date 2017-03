Shaquille O'Neal dice que la Tierra es plana

(GH)

Shaquille O'Neal tiene fama de bromista, así que uno de sus últimos comentarios ha dejado a más de uno pensando si fue real, y es que, basado en como lo dijo, O'Neal parece creer que la Tierra es plana.



En su último podcast, se le preguntó a O'Neal qué pensaba sobre lo que dijo Kyrie Irving de que la Tierra es plana. A la conmoción de John Kincade, O'Neal dijo: "Es verdad, la Tierra es plana, la Tierra es plana, sí, lo es".



La evidencia de O'Neal es que puede conducir de un lado de Estados Unidos al otro lado y que no "sube y baja en un ángulo de 360 grados".



También dijo que Colón no descubrió América y que "China no está bajo nosotros".



Aquí está su argumento:



Escucha, hay tres maneras de manipular la mente: Lo que lees, lo que ves y lo que oyes. En la escuela lo primero que enseñan es que “Colón descubrió América ", pero cuando llegó aquí había algunas personas de piel clara con el pelo largo fumando las pipas de paz... ¿Qué te dice eso?, Colón no descubrió América.



"Así que, escucha, yo camino de costa a costa, y esto es plano para mí, sólo digo que voy de Florida a California todo el tiempo, y es plano para mí. Y en un ángulo de 360 grados, y todas esas cosas sobre la gravedad, ¿has mirado fuera de Atlanta últimamente y has visto todos estos edificios? ¿Quieres decirme que China está debajo de nosotros? ¿China está debajo de nosotros? plano.