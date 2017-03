Argentina: Con Messi a bordo; Dybala la incógnita ante Chile

BUENOS AIRES, Argentina(AP )

De buen humor, pero con el semblante de quien se sabe frente a un momento decisivo, Lionel Messi entrenó el martes por primera vez con Argentina antes del encuentro ante Chile por las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.



El astro del Barcelona y capitán Albiceleste llegó en la madrugada del martes en un vuelo privado junto a su compañero Javier Mascherano y horas después participó de los dos turnos de entrenamiento bajo las órdenes del entrenador Edgardo Bauza en el predio de las selecciones nacionales en Ezeiza, suburbio al suroeste de Buenos Aires.



Messi y compañía enfrentan el jueves en el estadio Monumental de River Plate un compromiso de máximo riesgo ante la Roja, ya que un empate o derrota podría dejarlos fuera de las posiciones de clasificación a falta de cinco fechas para el final de las eliminatorias.



Argentina se ubica quinta, en posición de repechaje con 19 unidades, una menos que Chile, hoy con boleto directo al mundial. Atrás viene agazapada Colombia, con 18 puntos, que recibe a Bolivia.



Desde su llegada, Messi no hizo declaraciones, manteniendo el pacto de silencio acordado con sus compañeros ante la prensa argentina en disgusto por rumores extra-futbolísticos que involucraron al atacante Ezequiel Lavezzi en la anterior fecha de las eliminatorias.



Bauza mantiene una única duda para enfrentar al equipo de su compatriota Juan Antonio Pizzi: el delantero Paulo Dybala, quien arrastra una contractura en la pierna izquierda. El delantero de la Juventus se sometió a estudios este martes que descartaron un desgarro, pero aun así no participó de los entrenamientos.



En caso de que Dybala no juegue ante Chile, Bauza maneja dos opciones: Ever Banega en el mediocampo junto a Javier Mascherano y Lucas Biglia, con Sergio Agüero de acompañante en ofensiva a Messi, Angel Di María y Gonzalo Higuaín.



El equipo se completaría con Serio Romero en el arco; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo de central y Emanuel Más en el lateral izquierdo.



De este probable once titular, salvo Messi todos están amonestados, por lo que de recibir otra amarilla ante Chile se quedarían afuera del próximo duelo ante Bolivia el martes en la altura de La Paz.