Xolos retoma el camino en el Future Champions Gauteng 2017

TIJUANA, Baja California(GH)

El equipo juvenil Sub17 del Club Tijuana logró un importante triunfo (2-1) ante el Club Brugge de Bélgica en la segunda jornada del Torneo Internacional Future Champions Gauteng, Sudáfrica 2017, tras el enfrentamiento disputado este martes en suelo africano.



El equipo Rojinegro dirigido por Gilberto Mora sumó así sus primeros

tres puntos en el Grupo C de la competencia para meterse de lleno a la lucha por un lugar en las semifinales del certamen.



Fue un duelo parejo ante el cuadro europeo, el cual se definió en los últimos minutos del partido. Alan Vega adelantó al cuadro mexicano con un zurdazo concretado en el minuto 48, sin embargo, el Club Brugge empató 1-1 al 51'. El capitán juvenil Xoloitzcuintle, Jorge Navarro, hizo el 2-1 definitivo en el 58', tras aprovechar un balón filtrado en el área rival.



Ahora los Canes Aztecas buscarán el pase a la semifinal del certamen en la última jornada de la fase de grupos. El Club Tijuana jugará este miércoles 22 de Marzo ante el equipo de la Universidad de Pretoria (Sudáfrica), situado en el Grupo D del torneo, en tanto, el Club Brugge y Mamelodi Sundowns (Sudáfrica) jugarán el duelo restante en el Grupo C.



Así marcha el Grupo C

Equipo JJ JG JE JP GF GC PTS

Mamelodi Sundowns 2 1 1 0 1 0 4

Club Brugge 2 1 0 1 3 3 3

Club Tijuana 2 1 0 1 2 2 3