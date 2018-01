Eagles y Patriots se verán las caras en el Super Bowl

(AP)

Nick Foles lanzó para tres touchdowns y los Eagles de Filadelfia hicieron una gran jugada tras otra el domingo para ganar el título de la Conferencia Nacional en una sorprendente paliza de 38-7 sobre los Vikings de Minnesota.



Ahora los Eagles irán a su primer Super Bowl desde 2005 frente al equipo que los derrotó en ese entonces, Nueva Inglaterra, actual campeón de la Conferencia Americana.



Foles llegó muy inspirado, con pases para 352 yardas en un desempeño que podría hacer que los seguidores de Filadelfia ya no extrañen tanto al lesionado Carson Wentz.



Una devolución espectacular de 50 yardas de Patrick Robinson tras interceptar un pase le dio un buen arranque a Filadelfia (15-3). Luego Foles y su ofensiva despedazaron a la mejor defensiva de la liga, con largos pases de anotación a Alshon Jeffery y Torrey Smith.



LeGarrette Blount recorrió 11 yardas para anotar cuando las cosas ya estaban decididas en la primera mitad, y ahora los Eagles se dirigen a un partido por el título de la NFL que los Vikings (14-4) esperaban fuera en su propio estadio.



Patriots vencen a Jaguars y avanzan a Super Bowl



Tom Brady y los Patriots de Nueva Inglaterra se dirigen de nuevo al Super Bowl.



Brady hizo a un lado una lesión de mano derecha y lanzó un pase de touchdown de cuatro yardas a Danny Amendola con 2:48 minutos del final, al guiar a los Patriots a una victoria el domingo por 24-20 en la remontada sobre los Jaguars de Jacksonville por la final de la Conferencia Americana de la NFL.



Brady, que usó un vendaje en la mano después de lesionarse durante los entrenamientos entre semana, no mostró señales de dolor.



Y, con el juego en riesgo _y posiblemente la temporada_, la estrella de los Patriots lució nuevamente.



“He estado mucho peor”, declaró Brady. “No lo sabía el miércoles. Fue una lesión extraña. Miércoles, jueves, viernes me asustó un poco. Luego empecé a sentir confianza y hoy hicimos justo lo necesario para ganar”.



Brady completó 26 de 38 pases para 290 yardas y dos touchdowns por los Patriots (15-3), que se medirán en Minneapolis el 4 de febrero al ganador del partido del domingo por la noche entre Minnesota y Filadelfia.



Es el octavo Super Bowl para Brady y el entrenador en jefe Bill Belichick, que lo han ganado cinco veces _incluyendo la final del año pasado por 34-28 en tiempo extra ante los Falcons de Atlanta.



“Es una locura”, agregó Brady. “Es asombroso. El solo hecho de estar en un equipo que gana este tipo de encuentros, es un enorme logro. Me siento orgulloso de todos en nuestro equipo, logramos muchas grandes jugadas. La defensiva jugó muy bien cuando lo era necesario. Fue simplemente un partido asombroso”.



Blake Bortles y los Jaguars (12-7) ganaban 20-10 al inicio del cuatro periodo, pero no lograron mantener la ventaja ante los campeones defensores. Bortles terminó con 23 pases completos en 36 intentos, para 293 yardas y un touchdown en su primer juego por el campeonato de la Americana. El running back Leonard Fournette sumó 76 yardas por tierra en 24 acarreos.



La segunda mejor defensiva de la NFL mantuvo a raya a Brady y Patriots durante la mayor parte del juego, pero también perdió al linebacker Myles Jack y al defensive tackle Marcell Dareus en jugadas consecutivas en la serie ofensiva del gane de Nueva Inglaterra.



Jacksonville _ que buscaba llegar a un Super Bowl por primera vez en la historia de la franquicia_ tuvo una última oportunidad, pero el pase de Bortles en cuarta y 15 a Dede Westbrook fue desviado por Stephon Gilmore.



Los Patriots luego consumieron el reloj de juego con un avance de Dion Lewis de 18 yardas con 90 segundos restantes, para sellar la victoria. Y lo hicieron sin el tight end Rob Gronkowski, que abandonó el juego al final de la primera mitad y no regresó.