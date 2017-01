Nadal y Serena acceden a octavos en Abierto de Australia

MELBOURNE, Australia (AP)

Rafael Nadal tuvo un duelo con el futuro del tenis.Al menos por una noche, la veteranía del español fue determinante.El ganador de 14 títulos de Grand Slam, que todavía recupera su condición física tras un par de meses de inactividad por una lesión de muñeca, remontó para vencer el sábado 4-6, 6-3, 6-7 (5), 6-3, 6-2 al adolescente alemán Alexander Zverev y avanzar a los octavos de final del Abierto de Australia.El español de 30 años remató mejor al final del partido de 4 horas, 6 minutos en la Arena Rod Laver, mientras que Zverev, considerado como la próxima gran estrella del tenis, sufrió de calambres y de nervios.“Disfruté esta gran batalla. Perdí las últimas veces que jugué a cinco sets, y me dije, ‘hoy es el día’”, dijo el noveno preclasificado Nadal , que había perdido ocho de los nueve partidos anteriores en los que estuvo en desventaja de 2-1 en partidos a cinco sets. Nadal consideró que pudo cerrar mejor por la experiencia que acumula en 236 partidos en majors.“Bueno, luchando, y corriendo mucho”, respondió Nadal , cuando le preguntaron cómo pudo remontar el duelo.“Creo que todos saben lo bueno que es Alexander. El es el futuro de nuestro deporte, y también es el presente”.El alemán de 19 años disputó apenas su 15to partido de Grand Slam.“Ahora estoy desilusionado, pero sé que fue un tremendo duelo”, indicó.“Fue una gran pelea”.“El ( Nadal ) probablemente sea uno de los jugadores con mejor condición física en la historia del tenis, así que puedo sacar muchas conclusiones positivas de este encuentro”. Nadal acumuló 43 winners y cometió 34 errores no forzados, mientras que Zverev, que arriesgó mucho más durante todo el partido, logró 58 winners y tuvo 74 errores no forzados.El canadiense Milos Raonic, tercer preclasificado, fue eliminado 6-2, 7-6 (5), 3-6, 6-3 por el francés Gilles Simon (25), mientras que el uzbeco Denis Istomin, verdugo de Novak Djokovic en la segunda ronda, sigue en carrera al vencer al español Pablo Carreño Busta.Gael Monfils (6) y el español Rogerto Bautista Agut (13) también avanzaron.Serena Williams tuvo un acceso más fácil a la cuarta ronda, al derrotar 6-1, 6-3 a su compatriota estadounidense Nicole Gibbs y seguir encaminada hacia su 23r título de Grand Slam.Williams ni siquiera encaró un punto de quiebre en contra hasta que sacaba por el partido. Esa fue la única mancha en un encuentro que duró apenas 63 minutos.La próxima oponente de Williams será Barbora Strycova.“No tengo nada que demostrar en este torneo. Simplemente lo hago lo mejor que puedo”, dijo Williams.“Obviamente estoy aquí por un motivo”.Williams comenzó el certamen con misiones difíciles en las primeras dos rondas, pero se impuso a Belinda Bencic, 7ma del ranking, y a Lucie Safarova, finalista del Abierto de Francia en 2015, sin perder un set.Por su parte, Ekaterina Makarova dilapidó una ventaja de un set y dos quiebres.Requirió de tres parciales y casi tres horas antes de doblegar a Dominika Cibulkova.Makarova se impuso por 6-2, 6-7 (3), 6-3.Aunque ha llegado a disputar las semifinales en este certamen, se concentra por ahora en festejar la primera victoria de su vida sobre Cibulkova, quien fue finalista en Melbourne en 2014.Makarova enfrentará a la británica Johanna Konta, que derrotó por 6-3, 6-1 a la exnúmero 1 del mundo Caroline Wozniacki.Jennifer Brady, estadounidense de 21 años, consiguió colarse a los octavos de final, al imponerse 7-6 (4), 6-2 a la rusa Elena Vesnina (14ta preclasificada).Antes de este certamen, Brady había ganado sólo dos encuentros en la gira de la WTA —triunfos seguidos en Guangzhou, China, el año pasado.Tres veces había fracasado en su intento por clasificarse al Abierto de Estados Unidos.Tampoco había conseguido el boleto para el Abierto de Francia ni para Wimbledon el año pasado.Pero en Melbourne, ha elevado a más del doble su número de triunfos.En los duelos de hombres, Dominic Thiem derrotó a Benoit Paire por 6-1, 4-6, 6-4 y 6-4 y se enfrentará en cuarta ronda contra el belga David Goffin (11mo), que se aprovechó del cansancio de Ivo Karlovic y lo superó por 6-3, 6-2, 6-4.El croata de 37 años había impuesto un récord en la primera ronda, al requerir de 84 games para vencer al argentino Horacio Zeballos.El quinto set de aquel partido terminó 22-20, una marca para este torneo en la era abierta.