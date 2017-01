Mi hijo volverá: Mayweather Sr.

TIJUANA, Baja California(GH)

Floyd Mayweather, progenitor de la celebridad boxística Floyd "The Money" Mayweather Jr., aseguró que es posible que su hijo salga del retiro y vuelva para marcar en su récord profesional la victoria 50 y sustituir la marca de 49 triunfos, sin derrota ni empate.



"Yo le veo con mucha posibilidad de que regrese a pelear, pero contra este muchacho, deja recuerdo, si es Conor Mcgregor el peleador de la UFC. Para mí y para mucha gente que le gusta el box sería un gran combate, ganaría Floyd pero todo puede pasar en una pelea".



Respecto a la función que protagonizará el 6 de mayo Julio Cesar Chávez Jr. y Saúl "Canelo" Álvarez, en pleito destinado a 12 rounds en 164 libras, Mayweather señaló que el tapatío es el favorito y será el ganador del combate entre mexicanos.



"Yo pienso y le veo como un 70 % o más de ventaja para Álvarez, creo que tiene muchas cualidades en el boxeo y lo veo como una buena pelea que tendrán los dos".



El padre de Mayweather declaró lo antes mencionado durante una ceremonia de pesaje local en Tijuana, y el motivo de su presencia es para detectar posibles rivales para su hijo Justin Mayweather.



"Bueno he venido para ver los combates de algunos peleadores, ver el panorama y analizar los posibles rivales para la próxima pelea de mi hijo Justin Mayweather, él ya ha peleado aquí, estamos entrenando y bueno he visto que todos viene a pelear a Tijuana y luce como un lugar lleno de boxeo".