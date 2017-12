Jurado reanuda deliberaciones en caso FIFA

NUEVA YORK (AP )

El jurado reanudó el miércoles sus deliberaciones en el juicio de tres ex dirigentes del futbol sudamericano acusados de recibir millones de dólares en sobornos.



Será el cuarto día de deliberaciones en el juicio del ex presidente de la Conmebol y de la federación paraguaya de futbol, Juan Angel Napout; el ex presidente de la federación de Brasil, José María Marin; y el ex presidente de la federación de Perú, Manuel Burga.



Los tres se declararon inocentes de los cargos de crimen organizado, conspiración para cometer fraude en comercio electrónico, y conspiración para lavar activos.



La fiscalía estadounidense presentó el testimonio de empresarios de mercadeo deportivo que cooperan con las autoridades, y declararon que pagaron millones de dólares en sobornos a los tres acusados y otros dirigentes del futbol a cambio de conseguir derechos comerciales de torneos internacionales.