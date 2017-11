Terry Glenn, ex jugador de NFL, muere en volcadura en Dallas

DALLAS (AP )

El ex wide receiver de los Cowboys Terry Glenn murió el lunes tras sufrir una volcadura en un accidente de un solo vehículo cerca de Dallas en que su prometida resultó levemente herida, informaron las autoridades. Tenía 43 años.



Glenn falleció poco antes de la 1:00 de la madrugada en el Hospital Parkland Memorial de Dallas, de acuerdo con la oficina del forense del condado Dallas. La policía de Irving investiga la causa del accidente ocurrido a las 12:18 de la mañana en la vía al este de la Autopista 114, dijo Chelsey Jones, una vocera del Departamento de Policía.

Glenn, ex estrella de la Universidad Estatal de Ohio que vivió en la zona de Dallas, conducía cuando el vehículo salió de la autopista, se impactó con una barrera de concreto y volcó, de acuerdo con las autoridades. Glenn fue expulsado del auto.



Jones agregó que la mujer, prometida del ex jugador, fue trasladada a un hospital para recibir atención por lesiones leves. Su nombre y otros detalles no fueron proporcionados. Jones no contaba con información de momento sobre si la pareja usaba cinturones de seguridad al momento de la volcadura.



Glenn jugó 12 temporadas en la NFL, de 1996 a 2007, incluyendo seis con los Patriots de Nueva Inglaterra y cinco con los Cowboys y un año más con Green Bay. Terminó su carrera con 8.823 yardas aéreas y 44 touchdowns.