Muere ex tenista checa Jana Novotna a sus 49 años

PRAGA(AP )

Jana Novotna, que se ganó el corazón del mundo del tenis al llorar en hombros de un miembro de la familia real británica tras una dolorosa derrota en la final de Wimbledon, murió, anunció la WTA el lunes. Tenía 49 años.



El organismo del tenis de mujeres indicó que la ex tenista checa falleció el domingo después de una larga batalla contra el cáncer, en su país natal y rodeada de su familia.



Su familia confirmó el deceso a la agencia de noticias checa CTK.

Novotna ganó su único título en sencillos de Grand Slam en Wimbledon en 1998, un triunfo luego de dos derrotas en la final en el All England Lawn Tennis Club en 1993 y 1997. También cayó en la final del Abierto de Australia de 1991.



La derrota en 1993 frente a Steffi Graf en Wimbledon resultó particularmente dolorosa para Novotna, que desperdició una ventaja en el decisivo tercer set. No pudo contener sus emociones durante la ceremonia de premiación, llorando en hombros de la duquesa de Kent y ganándose al público.



"Jana fue una inspiración tanto dentro como fuera de las canchas para todos los que tuvieron la oportunidad de conocerla", declaró el jefe ejecutivo de la WTA, Steve Simon. "Su estrella siempre brillará en la historia de la WTA. Ofrecemos nuestras condolencias y oraciones a la familia de Jana".



Durante una carrera profesional de 14 años, Novotna ganó 24 títulos en sencillos y llegó a ser la segunda mejor del mundo en 1997. Ganó sólo un título en sencillos de Grand Slam pero se llevó 16 títulos de slam en dobles y dobles mixtos, y en dobles llegó a estar en la cima del ranking mundial.



Tres veces medallista olímpica y ganadora de la Copa Federación por su país en 1988, Novotna ingresó al Salón de la Fama del tenis en 2005.



Novotna se retiró en 1999 pero se mantuvo en el mundo del tenis, como comentarista y entrenadora. Hace siete años, regresó de Florida a su ciudad natal Brno, en la República Checa.



"Soy dependiente del tenis", dijo en una entrevista hace un par de años. "Un día sin él sería terrible".