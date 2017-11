Goles son amores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Duarte Palafox ha sido una de las protagonistas en la primera temporada de la Liga MX Femenil.

Chivas eliminó al América en semifinales de la Liga MX Femenil.



GOOOOOLLLL⚽️ de las Chivas Femenil 🔵🔴👱🏼‍♀️ y que Baile Norma Palafox @NormaPalafox13 👏🏻 de cabeza pone el 6-2 ante el América y el Guadalajara tiene pie y medio en la Final de la #LigaMXFemenil pic.twitter.com/v6QxSyNNjO — 90 Minut⚽️s México (@90MinutosMexico) 11 de noviembre de 2017

El escenario no puede ser mejor: La camiseta de sus amores, una final, una historia inédita. Para la sonorense Norma Irene Duarte Palafox la realidad supera cualquier sueño que se había planteado desde que comenzó a jugar futbol. Ahora tiene la oportunidad de hacer historia.La delantera de 19 años del Club Deportivo Guadalajara disputará hoy el juego de ida de la final del Apertura 2017 en la primera edición de la Liga MX Femenil, contra el Pachuca, motivo que la llena de orgullo y la impulsa a pensar en grande.“Es algo increíble el ver que todo sacrificio vale la pena, me siento satisfecha por lo que he logrado, por cómo voy, por este caminito que he construido, pero no quiero llegar hasta aquí nada más, quiero seguir avanzando, a base de trabajo.“Todo lo que nos hemos propuesto lo hemos cumplido, hemos ido avanzando paso a paso y hemos demostrado que somos un gran grupo y se siente muy bonito que a un inicio de que no sabías qué iba a pasar o qué iba a haber, ahora esté pasando todo esto”, dijo la goleadora del Rebaño a EL IMPARCIAL.Después de que Duarte Palafox fuera la encargada de sentenciar el pase a la gran final tras vencer 6-4 al América en el global, pisar el Estadio Azteca para ella fue una probadita de que lo que sea que se proponga lo puede conseguir.“Era un sueño jugar en este estadio, un clásico, una semifinal, un escenario tan grande y lleno de tanta historia. Me marcó muchísimo y estoy orgullosa de todo el equipo de haber sacado ese resultado tanimportante.“Ya es mi último paso en este largo camino que comenzamos, creo que vamos a salir con todo a dejar todo en la cancha como lo hemos venido haciendo y estoy concentrada para sacar buenos resultados y ayudar con todo el amor a la playera”, expresó.La originaria de Huatabambo es la primera sonorense en llegar a esas instancias dentro del futbol femenil profesional, razón que la impulsa para ser un referente y que así más chicas interesadas en su misma pasión se animen a seguir poniendo el nombre del estado en alto.“Me llena de satisfacción poder representar a mi gente, poder ser el ejemplo para varias niñas de que estando allá (Sonora) donde el sueño se veía tan difícil y poder ser una jugadora profesional para llegar hasta donde estoy y que ellas vean que sí se puede, que no es tan lejos, que si ellas quieren, luchen por ello”, confió.Norma Palafox se convirtió en todo un ícono en la modalidad femenil de esta institución, con casi 43 mil seguidores en Twitter y más de 343 mil en Instagram, gracias a su trabajo en la cancha y por qué no, a su popular festejo de gol.“Es un plus en lo personal tener tantos seguidores, me motiva a echarle más ganas porque hay muchísima gente que está al pendiente de ti pero no cambió nada en particular”, afirmó. “Estoy ya calentado para hacer mínimo tres bailecitos (en la final)”, dijo entre risas.Norma Palafox es una de dos sonorenses que disputaron el primertorneo Femenil.Estadio: HidalgoHora: 20:06TV: Fox Sports