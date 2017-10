María Espinoza no iría a los Juegos Centroamericanos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

María Espinoza, triple medallista olímpica, esperará hasta antes de los Juegos Panamericanos en Lima 2019 para decidir si compite en otra justa veraniega o se retira.



"Mi mente si quisiera seguir, pero depende de cómo me sienta físicamente, a veces no le puedes exigir tanto a tu cuerpo pero vamos a ver qué pasa, tengo que definir mi futuro previo a Lima porque ahí inicia todo para Tokyo 2020", dijo.



Los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018 están prácticamente eliminados del calendario de la sinaloense.



"Por ahora no los tengo contemplados aunque quieren convencerme de asistir. Necesito platicarlo con los entrenadores y mi familia”.



Junto con otros medallistas olímpicos Espinoza recibió ayer jueves un reconocimiento de la Federación Mexicana de la especialidad.