Huddersfield derrota a Newcastle en 2da fecha de la Premier

HUDDERSFIELD, Inglaterra (AP)

Huddersfield obtuvo su segundo triunfo en dos fechas al inicio de su primera temporada en la Liga Premier al vencer 1-0 a Newcastle.



El mediocampista australiano Aaron Mooy anotó a los 50 minutos.



Fue el primer partido de Huddersfield como local en la división más alta del fútbol inglés desde 1972, 20 años antes de la creación de la Premier.



Huddersfield inició su temporada derrotando 3-0 a Crystal Palace, en tanto Newcastle cayó 2-0 ante Tottenham en la primera fecha.



Tanto Huddersfield como Newcastle ascendieron la temporada pasada.



La segunda fecha comenzó en la víspera con el triunfo de Manchester United por goleada de 4-0 a Swansea.



El equipo dirigido por José Mourinho va por su primera corona de la liga desde que conquistó su 20ma en 2013, en la última temporada de Alex Ferguson al mando.



Por su parte, el mexicano Javier Hernández anotó sus dos primeros goles tras regresar a la liga Premier, pero no pudo evitar que West Ham perdiese por 3-2 ante Southampton.



Liverpool, que todavía no cuenta con su estrella Philippe Coutinho, apenas superó 1-0 a Crystal Palace con un gol de Sadio Mané en el que aprovechó un error de la defensa.



Coutinho tampoco jugó en la primera fecha de la liga ni en el partido contra Hoffenheim por las eliminatorias de la Liga de Campeones. Según el club, el atacante brasileño está lesionado, aunque los Reds están enfrascados en una batalla con el Barcelona, que quiere fichar al extremo para reemplazar a Neymar.



Arsenal cayó 1-0 ante Stoke, que ganó con un gol del delantero español Jesé en su debut con el club.



Jesé, otrora una promesa de Real Madrid, llegó a Stoke cedido a préstamo por Paris Saint-Germain, donde no tuvo muchas oportunidades para ser titular.



En otros resultados, Watford venció 2-0 a Bournemouth, West Bromwich Albion se impuso 1-0 sobre Burnley, y Leicester City derrotó 2-0 a Brighton.