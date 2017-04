El 'Piojo' negociará su renovación una vez que acabe el torneo

TIJUANA, Baja California(GH)

El destino de Miguel “Piojo” Herrera se definirá una vez que termine el Clausura 2017 para Xolos, el técnico a acordado con el presidente del equipo, Jorge Alberto Hank Inzunza, ha acordado esa fecha para sentarse a dialogar.Al estratega no le incomoda que distintos medios de comunicación en México y Argentina apunten a Eduardo “Chacho” Coudet como su sustituto, le molesta cuando su nombre es el que se maneja en otros equipos.“Esto se viene manejando desde hace rato, al principio cuando era mi nombre en otro equipo, es parte de los rumores, como lo hablé con Jorge (Alberto Hank) con quien siempre he sido muy derecho”, dijo.“La posibilidad es sentarnos a platicar cuando la liga termine y veremos qué pasa, si se renueva contrato, o si hay la posibilidad de salir. No se trata de que lo tome a él desprevenido”, extendió.Herrera se encuentra contento en Tijuana, quiere darle alegrías y un título a la afición rojinegra, “lo más importante es terminar el torneo bien y ojalá le podamos regalar una alegría enorme a nuestra afición”, comentó.“Estoy muy contento, por algo estoy aquí, pude en su momento decir paso y esperar otra situación, estoy muy agradecido de que Jorge Alberto haya confiado en mí y en mi grupo de trabajo para su proyecto, tratamos de dar los mejores resultados posibles, si estoy aquí mucho más tiempo estaré feliz”, agregó. Miguel Herrera llegó para el equipo fronterizo hace para el Apertura 2016 y luego de casi tres torneos, está por conseguir el pase a su segunda liguilla consecutiva.