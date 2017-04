Aaron Hernández murió con texto de la Biblia en su frente

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Antes de morir, Aaron Hernández habría colocado un versículo de la Biblia en su frente: “Juan 3:16”, de acuerdo con la cadena de televisión CBS.



El ex receptor de los Patriots de Nueva Inglaterra tenía definido que la madrugada del 19 de abril se iba a suicidar, pero antes realizó algunas actividades previas.



La semana pasada había sido exonerado por el delito de asesinato de dos hombres, sin embargo permaneció en la cárcel por el asesinato del jugador semi-profesional Odin Lloyd.



Reportes de la cadena CBS indican que el joven de 27 años tenía una Biblia abierta en su celda y se colocó en la frente la frase “Juan 3:16”, referente al libro bíblico que dice lo siguiente: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna”, es la cita de la Biblia.



El comunicado del Departamento de Prisiones de Massachussets indicó que Hernández apareció muerto alrededor de las 03:05 horas, tiempo local.



Sin embargo trascendió que el ex jugador de los Patriots de Nueva Inglaterra murió ahorcado en su celda, lo que pone en entredicho la versión del versículo bíblico que habría colocado en su frente.



Algunas versiones dentro de la prisión indicaron que Aaron Hernández habría fumado marihuana sintética previo al suicidio. Esta situación está bajo investigación, en el hecho de saber cómo consiguió la droga el ex jugador de los Patriots.