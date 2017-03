Periodistas mexicanos lamentan el robo del jersey por compatriota

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El robo del jersey de Tom Brady afectará a la prensa mexicana. “Es muy lamentable, es penoso”, dice el comentarista Pepe Segarra.

“Primero, la desaparición y, según las investigaciones, que haya sido alguien acreditado de los medios nacionales. En el futuro se pondrán más duros con las acreditaciones”.



La prenda habría sido encontrada en la propiedad del ex director de La Prensa, Mauricio Ortega, quien asistió al Super Bowl LI como reportero. En los videos de seguridad del NRG Stadium, se muestra a una persona con tarjeta de prensa entrando al vestidor de los Patriots de Nueva Inglaterra y sale con una bolsa en el brazo izquierdo.



“Parecía algo anecdótico. Me sorprendió que fuera aparecer en casa de un mexicano. Ensombrece más el panorama para nosotros”, expresó Pablo Viruega, cronista de ESPN, quien añadió que esto ocasionará un incremento en las medidas de seguridad en los próximos eventos. El periodista también lamentó los hechos. “Llevo ocho años viviendo en Estados Unidos y nadie me ha dicho nada o molestado, pero me avergüenza todo lo que está ocurriendo. Le pega a nuestra profesión, me da rabia por este 'pseudoperiodista'”.



En entrevista con EL UNIVERSAL, ambos coincidieron en que este presunto delito no afectará el juego entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Raiders de Oakland en el Estadio Azteca el próximo noviembre.