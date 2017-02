Arsenal elimina con sufrimiento al Sutton United

SUTTON, Inglaterra(AP )

Arsenal tuvo que emplearse fondo para quebrar la resistencia del Sutton United, un equipo de la quinta división del futbol inglés, imponiéndose 2-0 para acceder a los cuartos de final de la Copa FA.



En la cancha del modesto estadio Gander Green Lane del Sutton, la brecha que separa a los dos clubes no fue tan evidente durante largos pasajes del partido.



Aparte de tener que sacar dos veces el balón del fondo de la red, el arquero Sutton Ross Worner, un hincha de Arsenal que también trabaja como enmarcador de fotos en una compañía de recuerdos deportivos, no se vio exigido en demasía.



Arsenal, 12 veces campeón de la Copa FA, supo salir adelante gracias a los goles del español Lucas Pérez y Theo Walcott, a los 26 y 55 minutos, respectivamente.



"No fue un partido fácil", comentó Arsene Wenger, el asediado técnico de Arsenal cuya continuidad ha sido cuestionado más que nunca tras una serie de malos resultados recientes. "Cada pequeño error que cometimos, ellos supieron aprovecharlo".



Sutton, en la quinta ronda por primera vez en sus 118 años de existencia, apeló a un planteamiento puramente defensivo que maniató al ataque de su más ilustre vecino de Londres. Sutton tuvo su mejor ocasión en el segundo tiempo cuando Roarie Deacon, un jugador que se formó en la academia de Arsenal, estrelló un remate en el travesaño del arco defendido por el portero colombiano David Ospina.



"Nunca bajaron los brazos y nosotros nunca pudimos tomarnos con tranquilidad el partido", señaló Wenger.



Tras evitar el papelón, Arsenal se citará con otro club de la quinta división en la fase de cuartos. Pero no tendrán que visitar un estadio inhóspito, al tocarle la localía en su Emirates Stadium, con un aforo para 60 mil espectadores, frente a Lincoln el mes próximo.



La Copa FA asoma como el consuelo de una temporada en crisis para Arsenal. Los "Gunners" casi que no tienen opciones por el título de la Liga Premier y fueron goleados 5-1 por Bayern Múnich en la ida de su eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones.