Tiempo de Jabs con palabras entre Álvarez y JCC Jr.

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Frente a frente. Con la mirada fuerte golpeando la seguridad del rival, Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr. sostendrán este lunes su primer careo público desde que se anunció la pelea que protagonizarán el 6 de mayo en Las Vegas.El tour de medios comienza en las instalaciones de TV Azteca. A menos de tres meses del pleito, los dos mexicanos más mediáticos del boxeo, promocionarán durante la semana su pelea en el T-Mobile, de la Ciudad del pecado.Nueva York, Houston y Los Ángeles, los otros puntos donde estarán “Canelo” y el “Hijo de la Leyenda”.Es tiempo de jabs, uppers y ganchos con palabras. Golpear la moral y el orgullo puede ser estrategia de alguno de los dos pugilistas que buscarán ganar el primer round sin que se dé el campanazo inicial.“Saúl ‘Canelo’ Álvarez es un caballero en las conferencias de prensa. Tiene una actitud madura, seria. No le gusta generar polémica. No estalla con declaraciones. Ser el hijo de Julio Chávez genera muchas cosas.Seguramente vendrá alguna declaración que prenda y meta presión en los equipos de los boxeadores. Ya el propio Fernando Beltrán, presidente de Zanfer, señaló que se equivocó la gente del ‘Canelo’ al no ponerle un tope a Chávez con el peso el día del combate. Ese tipo de cuestiones va generando un morbo adicional al combate”, declaró Carlos Aguilar, analista de boxeo en TV Azteca.