Steelers-Patriots, duelo de históricos por el título de AFC

Las leyendas se forjan en postemporada. Y es justo calificar a los Steelers de Pittsburgh y Patriots de Nueva Inglaterra como dos conjuntos legendarios.No es en vano: Entre ambos suman 66 triunfos en playoffs y 10 de los 50 anillos de Super Bowl que se han repartidos. Además, son dos de los equipos empatados con más apariciones en el juego por el título de la NFL , con ocho cada uno.La balanza se inclinará hacia algún costado el domingo en Foxborough.El ganador del partido se convertirá en el primer equipo en la historia en aparecer en nueve Super Bowls, y ninguno de los dos parece abrumado por el reto.Los Patriots disputan su sexta final consecutiva de la Conferencia Americana, mientras que los Steelers buscarán participar en su tercer Super Bowl en los 10 años que tienen con Mike Tomlin como entrenador.Nueva Inglaterra llega como favorito por 6,5 puntos y con justa razón. Los Patriots compilaron la mejor marca de toda la NFL en temporada regular, con 14-2, pese a la suspensión de cuatro encuentros de su quarterback Tom Brady. Llegan al duelo con la mejor defensiva de la liga y el tercer mejor ataque en puntos anotados, así como una racha de ocho victorias en las que se han impuesto a sus rivales por un combinado de 234-103.Ambos equipos se han encontrado cinco veces en postemporada con un saldo de 3-1 en favor de los Patriots, incluidos los dos duelos en final de la AFC en 2001 y 2004. Por si fuera poco, en enfrentamientos directos, Brady presume un dominio de 9-2 sobre los Steelers, incluyendo 4-0 en casa, con 26 pases de touchdown y tan solo tres intercepciones.Pero no por ello debe darse por descartado a un equipo de Pittsburgh que está montado en una racha de 9-0 luego de un inicio de 4-5, impulsado por una transformación defensiva.El coach de Nueva Inglaterra, Bill Belichick, no está dispuesto a ponerle a los Steelers la etiqueta de víctima."Han sido un rival difícil desde las épocas del coach (Chuck) Noll en la década de los 70", dijo Belichick, quien busca ser el primer entrenador con cinco sortijas de Super Bowl, todas con Brady detrás del centro. "Han sido bastante consistentes durante todo ese periodo, que es el mismo tiempo que yo he estado en esta liga".Los Steelers admitieron únicamente 16,5 puntos por partido en los últimos nueve partidos, a cambio de 22,8 durante su incierto comienzo de temporada. Más importante para las aspiraciones del domingo, lograron imponer presión al quarterback, acumulando 31 capturas durante su racha ganadora, comparado con apenas 13 en los primeros nueve juegos de temporada.