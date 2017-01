Denuncian al "Cabrito" Arellano por presunto abuso sexual

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

El ex futbolista mexicano Jesús Arellano está envuelto en problemas legales al trascender una denuncia en su contra por un presunto abuso sexual en Monterrey.



De acuerdo con el portal de Multimedios, los padres de una sobrina de 16 años interpusieron el pasado viernes una demanda en contra del ex seleccionado mexicano y figura del Monterrey; ahora el Ministerio Público de Unidad de Investigación en el área de Justicia Familiar investiga el caso.



Como parte de las pruebas periciales, la afectada ya se habría sometido a exámenes físicos y pruebas psicológicas; Arellano Alcocer no se ha pronunciado al respecto.



A sus 43 años, el "Cabrito" se ha mantenido lejos de los reflectores tras su retiro del futbol profesional en el 2011, pero tiene contacto frecuente con sus seguidores vía Twitter.



Arellano es ídolo en territorio regiomontano, luego de tener una brillante carrera en el balompié tras participar con el Tri en tres Mundiales (Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006), ganar la Confederaciones (1999) y conquistar tres torneos de Liga con los Rayados (Clausura 2003, Apertura 2009 y Apertura 2010).