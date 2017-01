"Hemos perdido los dos partidos en un buen momento": Zidane

MADRID, España(AP)

Que no cunda el pánico, ni con el Real Madrid ni con Cristiano Ronaldo.Ese fue el mensaje que brindó el viernes el técnico Zinedine Zidane, después que su equipo vio truncada una racha de 40 partidos invicto y sufrió dos derrotas al hilo en la liga española y la Copa del Rey.Además, Cristiano tiene sólo un gol en sus tres últimos encuentros, y fue desde el punto de penal.“Quizá hemos perdido los dos partidos en un buen momento para ahora volver a ganar, recuperar la confianza y seguir”, afirmó Zidane en la víspera del encuentro contra el Málaga por la liga española.El Madrid cayó el miércoles 2-1 ante Celta de Vigo en su partido de ida por los cuartos de final de la Copa del Rey, y el domingo perdió por el mismo marcador ante el Sevilla por la liga española.El conjunto merengue todavía encabeza la liga con un punto de ventaja sobre el Sevilla y dos más que el Barcelona, y con un partido menos que ambos escoltas.“Es un momento complicado, en general. Solamente hemos perdido dos partidos y no va a cambiar nada”, señaló.“Todo el mundo habla cuando perdemos y tenemos que aceptarlo. Debemos seguir trabajando y dar la vuelta a esta situación”.Sobre la situación de Cristiano, el timonel francés señaló que el astro portugués “está acostumbrado a las críticas”.El delantero tiene 12 goles en la liga, donde solo es superado por los compañeros del Barcelona Lionel Messi y Luis Suárez, ambos con 14.Su único gol en los tres últimos partidos fue un penal el domingo en el revés en Sevilla.“Está bien y siempre va a ser el jugador que va a marcar la diferencia”, dijo Zidane.“Lo importante es seguir trabajando en el campo. El siempre gana y gana. El problema está cuando no marca porque estamos acostumbrados a que sea sólo él el que marque la diferencia. Espero que tengamos tranquilidad”.Zidane indicó que el volante colombiano James Rodríguez volverá a ser baja ante el Málaga por una lesión del sóleo, aunque el entrenador espera recuperarlo para la próxima semana.El Madrid visita el miércoles al Celta para definir un puesto en las semifinales de la Copa.“Hemos tenido muchas lesiones de golpes, no musculares. Espero que James esté el lunes con el equipo”, expresó.“Los doctores y fisios están trabajando bien con los que están aún lesionados”.