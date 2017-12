Libertad bajo fianza para hermano de Messi

BUENOS AIRES, Argentina(AP )

La justicia argentina liberó a Matías Messi, uno de los dos hermanos mayores del astro argentino Lionel Messi, tras cumplir arresto domiciliario por supuesta portación ilegal de arma de fuego.



La medida fue dispuesta el martes por el juez penal Juan Andrés Donnola, a cambio de una fianza de dos millones de pesos (111.420 dólares) y el compromiso por parte del imputado de presentarse cada 15 días en una dependencia judicial. El magistrado le prohibió además a Matías Messi salir del país.



En un confuso episodio ocurrido el 30 de noviembre, el hermano del capitán del Barcelona y de la selección argentina fue hallado inconsciente y con graves heridas a bordo de una lancha en la que el joven se habría accidentado mientras navegaba en el río Paraná, en las afueras de Rosario, ciudad natal de los Messi en la provincia de Santa Fe.



En una posterior pericia policial, se encontró un arma de fuego en la embarcación que no estaba declarada a su nombre.



La justicia imputó a Messi por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra, el cual prevé una pena de tres a ocho años y medio de prisión, y le dictó el arresto preventivo, que primero cumplió en un hospital y luego en un domicilio particular de Rosario.



El hombre no declaró ante la justicia, pero a través de su abogado Ignacio Carbone explicó que chocó contra un banco de arena mientras navegaba y negó que la pistola fuera suya.



Messi, de 35 años, ya enfrentó los mismos cargos judiciales en 2015 cuando se le encontró una pistola sin papeles en su automóvil. En aquel entonces, evitó ir a juicio a cambio de un período de probatoria que se cumplió hace unos meses atrás. Ahora como supuesto reincidente en principio debería comparecer ante un tribunal.



En la audiencia de este lunes, el hermano del futbolista estuvo acompañado por su padre Jorge Messi, quien se asumió como garante de la libertad de su hijo.



El futbolista tiene otros dos hermanos, Rodrigo, el mayor de los hijos, y María Sol, la menor.