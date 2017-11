Brady no decepciona en México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tom Brady regala espectáculo a la afición mexicana presente en el estadio Azteca.



El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra impulsa a su equipo sobre los Raiders de Oakland.



El Coloso de Santa Ursula se divide en dos. El dominio de los californianos no existe como el año pasado, cuando vencieron 27-20 a los Texans de Houston.



Miles de fanáticos portan con orgullo el jersey azul marino del "12" de los Pats. El título de la localía no tiene dueño.



La defensiva de los Raiders sufre ante las jugadas en serie dirigidas por Brady.



A sus 40 años de edad, el cinco veces ganador del Super Bowl no da descanso en cada pase que manda y cansa a Oakland.



Derek Carr, pasador de los de la Bahía se mantiene discreto y deja el protagonismo al corredor Marshawn Lynch.



El quarterback ya acumula un pase interceptado, tras no medir la distancia con el receptor Seth Roberts.



Durante la ceremonia de los himnos, Lynch estuvo sentado en la entonación del estadounidense y de pie en el mexicano.



El corredor ha sido uno de los jugadores de la Liga que más ha criticado al presidente Donald Trump.