Aficionados de Patriots son mayoría en el Azteca

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El año pasado, no hubo duda de la localía de los Raiders de Oakland en el Estadio Azteca. El conjunto rival, los Texans de Houston, no les compitió.Sin embargo, para el duelo de este domingo, ante los Patriots de Nueva Inglaterra, no se siente tanto el peso de los Raiders.Muchos seguidores vestidos con el jersey azul marino (la mayoría con el 12 de Tom Brady) invaden la explanada del Coloso de Santa Úrsula.Los de negro y plata sienten mucha presencia patriota por lo que animan con cánticos de "Raiders, Raiders".Aparte del duelo sobre el encarrilado, habrá mucha competencia entre quién se lleva la localía en las gradas.