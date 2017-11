Xolos regresa a casa

TOLUCA, Estado de México(GH)

El Club Tijuana cayó 3-1 en su visita a Toluca en el encuentro de la Fecha 17 de la LIGA MX-Apertura 2017 que se disputó en la cancha del Estadio Nemesio Díez.



El conjunto choricero abrió el marcador al 26’ tras un remate de cabeza de Fernando Uribe. La Escuadra Fronteriza estuvo cerca de igualar el encuentro luego de un disparo de media distancia de Ignacio Malcorra, que fue desviada por el arquero.



En el cierre de la primera mitad, Rubens Sambueza asistió a Fernando Uribe para que este convirtiera su segundo tanto del encuentro (44’). Los locales incrementaron la ventaja en la parte complementaria con cobro de tiro libre de Jesús Méndez (55’).



Las redes volvieron a moverse al minuto 57’, esta vez con anotación de los Fronterizos por conducto de Gustavo Bou, quien convertía su séptimo tanto del torneo. Los Rojinegros siguieron insistiendo pero no lograron concretar por lo que el encuentro concluyó 3-1.



Los Xoloitzcuintles finalizan el certamen con 21 unidades, producto de 6 partidos ganados, 3 empatados y 8 perdidos y se colocan momentáneamente en la onceava posición de la tabla general.





ALINEACIONES:

CD TOLUCA: 22 Luis García (P), 15 Antonio Ríos (C) (75’ Juan Delgadillo), 20 Fernando Uribe (76’ Alexis Canelo), 3 Santiago García, 5 Osvaldo González, 2 Efraín Velarde, 29 Rodrigo Salinas, 8 Jesús Méndez, 11 Carlos Esquivel, 14 Rubens Sambueza (66’ Alexis Vega), 24 Pablo Barrientos DT Hernán Cristante



CLUB TIJUANA: 25 Gibran Lajud (P), 6 Juan Carlos Valenzuela (C), 2 Alejandro Donatti, 15 Damián Pérez, 22 Juan Carlos Núñez, 5 Damián Musto, 10 Ignacio Malcorra, 14 Alejandro Guido (75’ Juan Martín Lucero), 7 Gustavo Bou, 18 Juan Manuel Iturbe (56’ Luis Mendoza), 32 Miller Bolaños (56’ Henry Martín) DT Diego Torres



AMONESTADOS: Ignacio Malcorra (51’), Juan Lucero (78’)