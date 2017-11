El Groningen, equipo de Antuna, rompió racha de cinco juegos sin ganar

GRONINGEN, Países Bajos(Tomada de Interacció)

El Groningen rompió una racha de cinco partidos derrotados tras ganarle al Vitesse 4-2 y en el que el jugador Uriel Antuna estuvo como titular, un resultado que los llevó al lugar 13 de la tabla de la Eredivisie al sumar 12 puntos.



El volante mexicano tuvo poco impacto en el juego ofensivo de los albiverdes y salió de cambio al 58’ por Idrissi, quien aprovechó la oportunidad con un gol que comenzó la remontada. El siguiente duelo será el próximo sábado 25 de noviembre ante el Feyenoord.



Los Granjeros no pudieron aprovechar la localía en la primera mitad y fueron dominados por los Vitas, ya que tuvieron más posesión de balón e intentos de gol, pero sólo pudieron convertir por un error de un defensa.



Y es que los defensores locales venían jugando a la altura de lo que requería el duelo, al menos hasta el minuto 32’, cuando Thomas Bruns metió un disparo cruzado de primera instancia sin dirección de gol, pero Larsen quiso mandarla a tiro de esquina y terminó metiéndola en propia puerta.



La igualada llegó en el segundo tiempo con otro autogol, ahora de Fankaty Dabo al 58’, quien intentó jugar con el arquero Jeroen Houwen por aire, pero terminó volando a su compañero y metiendo la pelota en su arco.



Sin embargo, el festejo duró poco para el Groningen, ya que Larsen cometió otro error y regaló un penal sobre Tim Matavz, quien no desaprovechó el obsequio y puso el 2-1 al 60’.



El Vitesse no contaría con que Idrissi impactaría rápido en el marcador, ya que al 64’ igualó el marcador con un disparo en el área; Mimoun Mahi remontó el juego al 78’ con un zurdazo cruzado, mientras que Tom van Weert sentenció el encuentro tras un pase del delantero marroquí para el 4-2.