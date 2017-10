El Murcia provoca a Messi

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

"Jugaste hasta en mi inauguración y después de dos partidos aún no me has marcado...", fue el mensaje del Murcia hacia Lionel Messi por medio de redes sociales.El equipo de la Segunda División B de España enfrentará a Barcelona en los treintaidosavos de la Copa del Rey y el reto del equipo español hacia el argentino está claro: marcar un gol en el Estadio Nueva Condomina.El equipo de ligas inferiores publicó en su cuenta de Twitter una lista con los nombres de todos los jugadores que han podido marcarle en su casa a lo largo de 11 años.El astro argentino ha jugado en dos ocasiones en la casa del Murcia, el 11 de octubre de 2006 con España Vs. Argentina y el 17 de mayo de 2008, con Murcia Vs. Barcelona; en ambos cotejos se fue sin anotar.