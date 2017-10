Duques de Cambridge visitan al West Ham

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los Duques de Cambridge, el príncipe William y su esposa Kate Middleton, visitaron el estadio Olímpico de Londres durante el entrenamiento del West Ham, equipo en el que milita el mexicano Javier "Chicharito" Hernández.



"¡Me dieron la bienvenida de regreso a Inglaterra! Me sorprendió que William me lo haya dicho. Me dijo que estaba contento de verme aquí en Inglaterra, viviendo aquí", comentó el atacante mexicano.



Por supuesto todo el plantel del equipo de los Hammers incluido el cuerpo técnico, convivieron tanto con el Duque como con la Duquesa de Cambridge y aprovecharon para aconsejar al Príncipe William con los trucos que hace con el balón, quien se ha declarado fan del futbol.



También acudió a esta visita el príncipe Harry.