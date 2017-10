Semana redonda de Norma Duarte

GUADALAJARA, JALISCO()

Chivas obtuvo los 6 puntos posibles de la semana más importante de su torneo, luego de enfrentar a los dos equipos regiomontanos y con lo que consiguieron medio boleto para la siguiente fase de la Liga MX Femenil.



El Rebaño venció ayer a las Tigres 1-0 para igualar los 28 puntos en la tabla general del cuadro regio con tan sólo dos fechas por jugarse.



A pesar de la victoria de 4-0 del Monterrey ante el León, la siguiente semana se enfrentarán las felinas y las Rayadas, por lo que por lo menos uno de los dos equipos dejará puntos tras no poder sumar contra el cuadro tapatío.



Norma Duarte fue la figura de la semana para las Chivas, luego de marcar los dos goles que significaron los 6 puntos ante los dos equipos líderes del grupo.



"El equipo está para campeón, siempre lo he dicho. Demostramos una gran parte, seguimos luchando, no bajamos los brazos y seguimos trabajando. De aquí en adelante, tenemos una motivación más para buscar la victoria cada partido y no podemos confirmarnos" compartió la delantera del Rebaño.