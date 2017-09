Ricardo Peláez y Cuauhtémoc Blanco discuten en televisión

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex directivo del América Ricardo Peláez y Cuauhtémoc Blanco, se reencontraron en el programa de "Futbol Picante" de ESPN.El "Cuau", uno de los más grandes ídolos americanistas, le reclamó a Peláez sobre los minutos de despedida con el equipo de sus amores [América] en un juego ante Morelia. Ya que solo le autorizaron jugar 45 minutos.Dicha situación molesto al futbolista que en años atrás había tenido diferencias con Ricardo [Peláez] Directivo del América.Peláez reconoció que se equivocó con Blanco al no dejar que terminara su carrera con las Águilas."Siempre tuve la libertad de decidir. Me equivoque con Cuauhtémoc, Creo que sí, porque lo vi muy bien físicamente y por su liderazgo", sentenció.Por otra parte, el ex futbolista Hugo Sánchez aprovechó el calor de la charla y aseguró que tanto David Faitelson como José Ramón Fernández hablan del América y las figuras por interés."David Faitelson y José Ramón Fernández tienen que hablar del América y las figuras porque si no nadie los ve", aseguró el ahora analista deportivo.