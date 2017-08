Tigres dominó a unos Pumas sin "garra"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con un dominio absoluto sobre su rival, el cuadro de Tigres ganó 2-0 a unos Pumas que únicamente fueron espectadores en el Estadio Universitario, en la continuación de la jornada 5 en la Liga MX.



Fiel a su paternidad sobre los de la UNAM, el cuadro dirigido por Ricardo Ferretti volvió a propinar una derrota a los capitalinos que mostraron una cara gris, sin ideas y con falta de "garra" este sábado en el Estadio Universitario. Palencia no supo qué hacer para que sus Pumas aparecietan en el encuentro.



El gol de los Tigres llegó muy temprano en el partido -al minuto 14- por conducto de Eduardo Vargas en un remate de cabeza donde el chileno se anticipó perfectamente a su marcador Josecarlos Van Rankin. El testarazo sacudió las redes capitalinas para abrir las papeletas en el Estadio Universitario.



El resto del primer tiempo, así como la segunda parte, fueron de dominio tigre. Los dirigidos por Francisco Palencia no mostraron señales de vida en Nuevo León. En su banca, el "Gatillero" sólo se inmutó ante la inoperancia de su equipo.



Al 78 André-Pierre Gignac prendió un balón de pierna derecha y de "bolea" y rompió las redes de los Pumas por segunda ocasión en el partido y con ello se redimió de un penal fallado al minuto 40. Se sentenciaba el partido 2-0.



Tras el segundo zarpazo de la UANL, los minutos en Monterrey fueron de trámite para los locales. Palencia y sus Pumas no lograron aparecer en el partido. Con este marcador, los Tigres llegaron a 8 unidades, y los del Pedregal se quedaron estancados con 6.