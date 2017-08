Muguruza vence a Pliskova y avanza a final en Cincinnati

MASON, Ohio(AP )

Garbiñe Muguruza avanzó por primera vez a la final del Abierto de Cincinnati al arrollar el sábado 6-3, 6-2 a la número uno del mundo y campeona defensora Karolina Pliskova.



La hispano-venezolana enfrentará el domingo a la ganadora de la otra semifinal ente Simona Halep y Sloane Stephens. En la rama masculina, el búlgaro Grigor Dimitrov también jugará su primera final en Cincinnati luego de superar al estadounidense John Isner 7-6 (4), 7-6 (10), y espera rival del duelo entre David Ferrer y Nick Kyrgios _que el viernes eliminó a Rafael Nadal en sets consecutivos.



Será la primera final en Estados Unidos para Muguruza, que cayó frente a Pliskova en las semifinales del año pasado en este mismo escenario. Muguruza había perdido seis partidos consecutivos ante Pliskova desde que ganó su primer duelo en 2013.



"Fui muy precisa con mis tiros", señaló Muguruza. "Quería ser más agresiva y arriesgarme. Me sentí muy bien, bajo control. Todo me salió a la perfección".



La campeona de Wimbledon festejó el triunfo cuando Pliskova mandó una derecha afuera en el quinto match point. La checa, que el viernes se vio obligada a sostener parte de un juego y otro más luego que un día antes las actividades fueron pospuestas por lluvia, cometió 28 errores no forzados, 15 más que Muguruza.



“Empecé bien, y eso fue muy importante”, afirmó.



Muguruza venía de ganar el juego más largo del torneo, un triunfo de dos horas y 45 minutos en tres sets sobre Svetlana Kuznetsova el viernes. Eso fue antes de un choque de dos horas y 18 minutos frente a la estadounidense Madison Keys el jueves, cuando superó tres match points.



"No creo que hoy haya mostrado mi mejor nivel", lamentó Pliskova. "Creo que llegué con muy poca energía. Obviamente, tuve un calendario más complicado en los últimos dos días _tres juegos en menos de 24 horas”.



La sexta del ranking mundial quebró el servicio de Pliskova en el primer y último game del primer set.



“Había perdido tantas veces contra ella, que me di cuenta que estaba haciendo algo mal”, comentó la también campeona del Abierto de Francia de 2016. “He trabajado duro para jugar mejor contra este tipo de oponentes”.



En el segundo, rompió el servicio de su oponente con un winner de revés para irse arriba 4-2.