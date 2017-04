Serena Williams será mamá, confirma portavoz

(AP )

Serena Williams espera un bebé y, de acuerdo con la cronología que difundió, ya estaba embarazada cuando ganó el Abierto de Australia.



La portavoz de la tenista, Kelly Bush Novak, confirmó el embarazo en un correo electrónico que envió a The Associated Press.



"Estoy feliz de confirmar que Serena espera un bebé este otoño", escribió Bush Novak.



A primera hora del día, Williams subió una foto suya en la red social Snapchat en la que escribió la frase "20 semanas". Fue un mensaje que causó todo tipo de conjeturas en las redes sociales sobre sí, realmente, será mamá.



Williams, de 35 años de edad, conquistó su 23er título de individuales en un Grand Slam en el Abierto de Australia en enero, hace 12 semanas. No ha competido desde entonces, esgrimiendo una dolencia en la rodilla para retirarse de los torneos de Indian Wells, en California, y Key Biscayne, en Florida.



Williams anunció a fines de diciembre su compromiso para casarse con Alexis Ohanian, el fundador de Reddit.



El embarazo implica que Williams se perderá el resto de esta temporada del tenis, un golpe para un deporte en el que es una de las máximas estrellas. Eso abre las puertas para que otras jugadoras tengan más opciones a los títulos de las grandes citas.



El próximo Gran Slam es el Abierto de Francia, que arranca el 28 de mayo. Wimbledon se pone en marcha a inicios de julio, y el Abierto de Estados Unidos a fines de agosto.



Hay varios antecedentes recientes de jugadores que volvieron a la actividad tras dar a luz.



Kim Clijsters se retiró brevemente para tener familia, regresó y ganó títulos de Grand Slam. Otra ex número uno del mundo y campeones de grandes, Victoria Azarenka, anunció recientemente que se prepara para regresa al circuito tras el nacimiento de su bebé.



Los 23 títulos de Grand Slam de Williams representan un récord de la era abierta, que comenzó en 1968 — tras quebrar un empate con Steffi Graf en Australia. Solo una mujer cuenta con más títulos: Margaret Smith Court, cuyos 24 fueron conquistados durante buena parte de la era amateur.