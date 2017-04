Phelps sobre volver a nadar: "Ya veremos si me dan ganas"

(AP )

Michael Phelps no ha tenido ganas de volver a nadar. Al menos por ahora.



El deportista más condecorado en la historia de los Juegos Olímpicos disfruta de su matrimonio, su hijo y de la libertad para hablar sobre temas polémicos como el dopaje.



Pero, en una declaración seductora que no descarta del todo otro regreso a la piscina, Phelps dijo a The Associated Press que podría ser difícil mantenerse alejado del agua, especialmente si acude al próximo campeonato mundial en Budapest.



"La verdadera prueba será si voy al mundial este verano, ¿me darán ganas de nuevo?", dijo Phelps en una entrevista telefónica el martes.