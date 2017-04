Muere ahorcado en su celda el ex jugador NFL Aaron Hernández

BOSTON (AP )

El ex jugador de la NFL Aaron Hernández, exonerado hace apenas unos días de dos homicidios pero sentenciado a cadena perpetua por otro caso, murió el miércoles de madrugada tras ahorcarse en su celda, dijeron autoridades penitenciarias de Massachusetts. Tenía 27 años.Los guardias encontraron a Hernández poco después de las 3 de la madrugada en su celda del Centro Penitenciario Souza Baranowski de Shirley, Massachusetts, indicó en un comunicado el portavoz del Departamento de Correccionales Christopher Fallon.La muerte del otrora tight end de los Patriots de Nueva Inglaterra se certificó en el UMass Memorial - HealthAlliance Hospital de Leominster en torno a una hora más tarde.El reo estaba en una celda para una persona, dentro de una unidad general en la prisión estatal de máxima seguridad. Se ahorcó utilizando una sábana que amarró a una ventana de la celda, dijo Fallon.Hernández intentó bloquear la puerta de la celda desde dentro atascando la puerta con varios objetos, añadió el vocero.El portavoz dijo que por el momento se desconoce si Hernández dejó una nota de suicidio y señaló que ya están investigando. Agregó que las autoridades no tenían preocupación de que Hernández tratara de quitarse la vida y que en su caso, hubiera sido trasladado a una unidad de salud mental.El ex jugador se mostró conmovido hasta las lágrimas el pasado viernes cuando fue exonerado de la muerte de Daniel de Abreu y Safiro Furtado, que murieron tiroteados en Boston en 2012.Sin embargo, Hernández ya cumplía una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por su condena en la muerte de Odin Lloyd en 2013. Lloyd salía con la hermana de la prometida de Hernández.Por el momento sus abogados no han hecho declaraciones.