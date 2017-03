Brilla en la México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con la fortaleza y su juventud como armas principales, Diamante Azul se sobrepuso a una batalla complicada en la que los Ingobernables pusieron en riesgo su capucha, para despejar la incógnita de Pierroth, conocido ahora como Arturo Muñoz.



Lejos de haber enterrado la rivalidad contra los Ingobernables, el enmascarado celeste sabe que la guerra apenas inicia. “Por fin cayó la máscara de este hablador, ahora voy por su carrera y también hay para Rush”.



La joya coliseína aceptó que temió por su máscara y agradeció el apoyo del Terrible y compañía para poner en orden a sus enemigos, “quería una lucha pareja y le agradezco a los compañeros que me ayudaron para que no intervinieran los Ingobernables. Esperaba una lucha más técnica pero así se dio la batalla y lo importante es que gané. En algún momento temí perder”.



Ya cayeron tres Ingobernables y ahora va por las greñas de Rush. “Soy la joya del CMLL. Es la primera de muchas máscaras, también quiero el campeonato de Máximo, es de la misma esquina pero no importa”.



Se cotizan



La derrota caló hondo en el orgullo de los Ingobernables, pero Rush, líder de la agrupación, confía en tomar revancha.



“Perdió una batalla pero el logro de enardecer a la gente se lo lleva, hoy nació la Bestia del Ring y vamos a ser más ingobernables que nunca. El que se topa con nosotros se topa con la pared, somos las cabelleras más cotizadas de la lucha libre”, advirtió el controvertido melenudo.