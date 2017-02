Hubo sobredemanda en el Chivas-América: Claro Video

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Claro Video indicó que las fallas registradas del sábado durante el Clásico Chivas-América se debieron a tráfico malintencionado, sin embargo, no cobrará a los clientes que adquirieron el evento.



"El resultado no fue el previsto, debido a que al iniciar el encuentro hubo una sobredemanda de accesos a nuestro servicio, que impidió a varios clientes disfrutar del partido", precisó la plataforma.



La empresa argumentó que el equipo técnico tomó las medidas necesarias para asegurarse de que la transmisión no presentara problemas y se trabajó para asegurar que la mayor cantidad de usuarios accedieran al evento que esperaban y por el que pagaron, "Claro Video no cobrará por el evento a los clientes que no pudieron disfrutar del partido", reiteró la compañía.



El sábado, durante el clásico del futbol mexicano, usuarios se quejaron en redes sociales debido a que no podían acceder a la transmisión. Entre los mensajes que les aparecían se encontraban uno que mencionaba: "¡Ooops! Ocurrió un error. Intenta esta acción nuevamente o reinicia la aplicación. Gracias por tu paciencia".



Mientras que otros usuarios observaron la leyenda: "Aguarda un instante, Tenemos una demora en la conexión al servicio. Por favor inténtalo nuevamente". Cabe destacar que usuarios de Cinépolis Klic, que adquirieron la misma transmisión pero a través de esta plataforma, también señalaron fallas durante el evento.