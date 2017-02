"La responsabilidad es de todos": Miguel Herrera

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

El equipo estuvo al frente del marcador 3-0 hasta el minuto 70. Finalmente se sumó un punto que provocó que la institución se ubicara en el tercer lugar de la general con 13 puntos.



“Me voy molesto, muy molesto, no puede ser que en quince minutos le regalamos el partido al rival, en un partido que vas ganando tres a cero no puedes dejar que te empaten. Hacer un punto en CU no es malo, pero como se dio el partido este punto no sabe a nada. El equipo trabaja 70 minutos perfectamente bien y después se olvidan del juego.



“Es un sabor amargo de todos nosotros. Teníamos que haber manejado mejor el partido, manejar mejor el resultado y no lo hicimos. No es los jugadores, somos todos, gana, empate o pierde el equipo, somos todos, desde el señor Jorgealberto Hank hasta los utileros, aquí nadie es el culpable de una derrota”, dijo.



Los Xoloitzcuintles viajarán mañana lunes a Ciudad Victoria, Tamaulipas, para enfrentar el próximo martes el juego de Copa MX ante Correcaminos correspondiente a la jornada 5.