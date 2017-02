Puebla golea 3-0 a Chiapas y respira en la porcentual

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En un duelo directo por la permanencia, el Puebla mostró más argumentos que Jaguares para quedarse en el máximo circuito. La Franja respira oxígeno puro en la tabla de cocientes mientras que Chiapas continuará navegando en un mar de hostilidades porcentuales.



En el cierre de la fecha 7 en la Liga MX, el Puebla recibió a un conjunto chiapaneco que careció de ideas en el trámite del encuentro. El Estadio Cuauhtémoc registró una entrada pobre para ver a su equipo luchar por la permanencia, sin embargo, eso no fue impedimento para que los poblanos obtuvieran el primer triunfo de la campaña.



Al 10’ Pablo Miguez abrió el marcador en favor de los locales con un tiro raso que venció al cancerbero Moisés Muñoz. Tras el gol, el primer tiempo concluyó sin mayores emociones en la cancha.



Luego de un bostezo, las acciones se reanudaron en el Cuauhtémoc para ver qué tanto podían dar dos equipos que semana a semana luchan por no descender. Poca emotividad, mucha lucha e intentos a penas peligrosos fueron el trámite de la segunda parte hasta que al minuto 61 el ex puma David Toledo ejecutó de forma magistral un tiro desde el manchón penal para aumentar la ventaja camotera 2-0.



Poco a poco los insípidos intentos del Jaguar terminaron por difuminarse ante un Puebla que lució más enérgico. Al 84’ Francisco Torres cerró el marcador de 3 tantos a cero luego de una jugada donde, por velocidad, dejó atrás a los últimos marcadores chiapanecos y resolvió a la izquierda de Muñoz.



Tras el silbatazo final, el Puebla celebró su primer victoria del torneo Clausura 2017, situación que le permitió abandonar el sótano general y ahora se ubica en el puesto 17 con 6 unidades, mientras que Chiapas se quedó en la posición 11 con 9 puntos.