Emociona a Bruno Martínez convertirse en seleccionado

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ajeno a los problemas administrativos que enfrenta su Federación, el mexiquense Bruno Martínez disfruta de su llegada a la selección mayor de tiro con arco.



En 2016, el deportista se llevó el primer lugar en el Nacional Juvenil, por lo que se ganó un lugar para entrenar en el Stand Londres 2012 junto con el experimentado Juan René Serrano, Ernesto Boardman y Oldair Zamora.



“Me informó el entrenador Eduardo Vélez que soy parte de la reserva inmediata de la selección. Me siento muy orgulloso porque la verdad no esperaba llegar a este momento tan rápido”, confesó.



Aunque Bruno practica la disciplina hace apenas cinco años, no está dispuesto a ceder terreno a sus compañeros.



“No me quiero quedar atrás, voy a echarle todas las ganas para poder estar al nivel de mis compañeros”.



La primera meta de Martínez es tener una buena participación en el Nacional de exteriores, que se llevará a cabo a finales de febrero en el CDOM.



“Para integrarme oficialmente a la preselección debo ubicarme entre los primeros 16. Espero alcanzar mi meta siguiendo los consejos de los más experimentados”.



El arquero compartió que entre los principales consejos que ha recibido está el nunca aflojar en los entrenamientos.



“Por más cansado que esté no debo abandonar la preparación si quiero convertirme algún día en uno de los mejores del mundo”, finalizó el mexiquense, de apenas 18 años de edad.