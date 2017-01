"Bahréin es parecido a México": Édgar Pacheco

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Édgar Pacheco probó suerte en seis equipos de la Liga y Ascenso MX. Tras una trayectoria de casi ocho años en México, el volante tapatío decidió emprender una aventura futbolística por Asia. Primero fue a jugar a Corea del Sur con el Gangwon y ahora firmó por dos años con Al Najma de la Liga Premier de Bahréin.



En una entrevista, el canterano del Atlas narra que las costumbres de la nación árabe son similares a las de nuestro país, ya que “hasta comen con tortilla”.



Mas advierte que “cuando estás en el bando extranjero aquí, tienes que dar resultados”.



—¿Fue difícil tomar la decisión de dejar México para irte a una aventura en Bahréin?



“Siempre es complicado, porque dejas a un lado todo lo que ya conoces. El contacto se dio mediante un representante brasileño. Ya había estado en Corea del Sur y ahora estoy aquí. Firmé por dos años y la idea es quedarme mucho tiempo acá. Tener trascendencia”.



—Se habla mucho de que es distinto el mundo árabe con la cultura occidental, ¿tú cómo has sentido esa diferencia?



“Me tratan de una manera excelente. La cultura tampoco es muy diferente. Los rezos nada más hay que respetarlos, con sus horarios y todo, pero siento que es muy parecido. La vida de ellos es parecida a la nuestra. Todo es muy parecido, hasta comen con tortilla”.



—¿Qué es lo que más se extraña cuando estás tan lejos?



“Mi familia, mi novia, estar acá solo es complicado, pero siempre he buscado un buen porvenir para mi familia y creo que aquí lo puedo encontrar sin problema”.



—¿Cómo se lidia con la soledad después de las prácticas?



“Te enfocas en que tienes que trabajar lo más duro posible. Tienes que destacar lo más que se pueda, porque al final, es lo que haces en la cancha, lo que te va a dar la continuidad y la posibilidad de seguir con tu carrera. Al final de cuentas, mientras trabajes, generas para el futuro de la familia”.



—¿El nivel futbolístico que hay en Bahréin es distinto al que hay en la Liga MX?



“Me siento muy bien, he jugado todos los partidos. En cuanto a lo futbolístico, son pocos. Es un nivel muy bueno. Parecido a México en el sentido de que son los extranjeros los que marcan la diferencia en la cancha”.



—¿Qué tan buenos son los salarios para los futbolistas de la Liga Premier de Bahréin?



“La verdad es que me va bastante bien, por ese lado no tengo ningún problema. La idea es quedarme por acá. Firmé por dos años. Los resultados mandan. En cualquier país, cuando estás del lado extranjero es más difícil, tienes que rendir, la verdad es que las cantidades que te pagan de sueldo acá no te las puedes ni imaginar”.



—¿Sientes que en Tigres tuviste opciones de jugar, porque es un club que siempre le ha dado prioridad a los extranjeros?



“Es difícil y nunca he hablado de lo que fue o lo que pasó. Las cosas en mi caso fueron así. En Tigres tuve un descenso muy fuerte en mi carrera, ahora estoy acá, me va bastante bien”.



—Recomendarías que se pusiera fin a la Regla 10/8?



“Las reglas están así y hay que acatarlas, aunque cada quien debe buscar su propia trayectoria”.