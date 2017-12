Xolos conoce a su rival en Concachampions

TIJUANA, Baja California(GH)

Hoy en Miami, Florida, se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf. El rival de Xolos será el Motagua de Honduras.



Por quedar ubicado en el Bombo 1 por mejor rendimiento, Xolos será el equipo que cierra en casa la eliminatoria.



Las fechas tentativas para la ida son 20, 21 o 22 de febrero, las de la vuelta son 27, 28 de febrero o 1 de marzo en el Estadio Caliente.



El cruce de Cuartos de Final de la llave de los Perros Prehispánicos, será ante la que enfrenta a New York Red Bulls de Estados Unidos contra el Olimpia de Honduras.



Será la segunda vez que Xolos participe en el mencionado torneo, su debut fue en la edición 2013-2014, donde cayó con en Semifinales ante Cruz Azul con global de 2-1.



El resto de enfrentamientos para la edición 2018 será de la siguiente forma:



Chivas (MEX) vs. Cibao (DOM)



Sounders (USA) vs. Santa Tecla (SLV)



Red Bulls (USA) vs. Olimpia (HON)



Xolos (MEX) vs. Motagua (HON)



Tigres (MEX) vs. Herediano (HON)



Toronto (CAN) vs. Rapids (USA)



FC Dallas (USA) vs. Tauro FC (PAN)



América (MEX) vs. Saprissa (CRC)