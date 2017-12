Cristopher Toselli llega para triunfar en Atlas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Admite que le costó mucho salir de la Universidad Católica, ya que estuvo ahí desde niño y no solamente se formó un futuro como profesional, sino como persona, pero Cristopher Toselli se va agradecido porque le llegó la oportunidad que siempre estuvo esperando, porque llegar a la Liga MX con Atlas, es un paso grande en su carrera.



"La verdad estoy muy contento por el nuevo desafío, agradezco la confianza que Atlas ha depositado en mi. Espero estar a la altura de las circunstancias. Sé de la historia, tengo compañeros que pasaron por acá y me hablaron de la institución, hace tiempo que no se consiguen logros y vengo a poner mi granito para alcanzar lo que el equipo se haya puesto como meta".



El arquero Toselli, se estuvo informando con algunos amigos chilenos que han jugado en el futbol mexicano, sobre con los que defendieron la camiseta del rojinegro, entre ellos Rodrigo Valenzuela, quien le dio un panorama general.



"Me habló de todo, maravillas del equipo, de la institución, de lo que transmite para afuera. Quiero estar a la altura del gran equipo que es. No es fácil, porque en Universidad Católica me formé, estuve desde los 12 años, toda mi vida y no solamente me formó como jugador sino también como persona. Estoy muy agradecido con La Universidad, este nuevo desafío lo tomo con mucha alegría".



Toselli sabe que la crítica en México es dura, que a los refuerzos se les exige dar resultados de inmediato, así que llega para ganarse el puesto cuanto antes.



"Espero que la crítica diga lo bueno, malo, porque yo no hablo mucho de mi. Llegar al club, conocer a los compañeros, es vital; hay una sequía importante y tras conocer a mi equipo, entonces ver el final del próximo campeonato".



El arquero tras someterse a pruebas médicas, estampará su firma para de inmediato, incorporarse a los trabajos con el "Profe", en la pretemporada del zorro.