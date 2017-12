Carlos Vela se despide de la Real Sociedad

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Seis años y medio después de su llegada, Carlos Vela dirá adiós a toda la afición "txuri urdin".



"Muchas gracias por todo, por estar ahí en los buenos y malos momentos, que llevan un lugar en mi corazón para siempre y que esto sólo es un hasta luego. No va a ser la última vez que nos veamos.



Que ojalá puedan seguir disfrutando en la distancia de Carlos Vela, que les guardo mucho cariño y que aquí tienen un aficionado más a partir del jueves", expresó Vela para el canal oficial de la Real Sociedad.



A dos días de jugar su partido 250 con la elástica "txuri urdin", Carlos Vela comentó que desea despedirse con una victoria.



"Ojalá pueda despedirme con un triunfo en Anoeta. Un partido en el que pueda disfrutar del último día con la afición, compañeros, de buena manera pero pase lo que pase el miércoles, juegue o no, ganemos o no, no va a empañar estos seis años en la Real. Quiero lo mejor y que sea por la puerta grande pero es algo que tengo marcado, no me va a cambiar nada lo que pase el miércoles".



El mexicano jugará el próximo año en la liga de Estados Unidos con el club Los Ángeles FC, equipo que debutará en la MLS.